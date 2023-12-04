Предметы предоставил Мемориальный дом-музей Л.В. Собинова, филиал Ярославского музея-заповедника.

"Название экспозиции выбрано не случайно: это своеобразный генезис личности и мировоззрения Собинова. Укрепившийся в общественном сознании как русский итальянец, он сознательно не покинул свою Родину", — говорится в сообщении.

Выставка включает подлинные вещи, семейные реликвии и фотографии великого тенора. О творческом пути артиста расскажут афиши, партитуры опер, фрагменты костюмов и театральные аксессуары.

Известно, что певец настолько тщательно относился к своему сценическому образу, что сам подбирал ткани для костюмов, а работали над ними лучшие театральные художники того времени. А "заглянуть за кулисы" позволят его личные вещи: дорожное гримировальное зеркало, щипцы для завивки волос, парфюмерные и гигиенические принадлежности.

Выставка работает до 30 января 2024 года.

Леонид Витальевич Собинов родился в Ярославле в купеческой семье. Он является одним из известнейших оперных певцов и крупнейших представителей русской классической вокальной школы. Начав свой профессиональный путь с гимназического хора, меньше чем через 15 лет "первый тенор России" получил признание публики, музыкальных критиков и коллег.