"4 декабря в 10:42 по местному времени недалеко от побережья провинции Бурса (райцентр Гемлик) произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. Эпицентр находился в Мраморном море на глубине около 9 км", — говорится в сообщении дипмиссии.

Как отмечается, землетрясение ощущалось в Стамбуле и других соседних провинциях и вызвало небольшую панику у местных жителей.

"Каких-либо сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Соответствующие службы проводят контроль зданий в районах близких к эпицентру", — уточняют дипломаты.