"На семь дней привычные склоны и площадки курорта "Роза Хутор" превратятся в место с насыщенной музыкальной и спортивной программой", — говорится в сообщении.

Гостей фестиваля ждут 105 км трасс, 7 музыкальных сцен и специально построенный на время мероприятия самый большой фристайл парк в России.

"Даты проведения выбраны не случайно — именно в это время условия погоды наиболее комфортны и идеально подходят как для начинающих райдеров, так и для любителей фанового и паркового катания. Для тех, кто с лыжами и сноубордом пока на "вы", будет работать обучающая школа с профессиональными инструкторами", — сообщает пресс-служба.

New Star Camp входит в экосистему событий New Star Festivals, которая также включает осенний фестиваль New Star Weekend.