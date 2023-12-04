"В 2023 году Дагестан получил 57 млн рублей из федерального бюджета на создание быстровозводимых конструкций для модернизации системы отдыха и оздоровления детей. А в 2024 году в трех лагерях в Буйнакском районе — "Орленок", "Костер", "Планета" — запланирован капитальный ремонт пищеблоков на сумму 35 млн рублей", — сказал Телякавов в ходе совещания по актуальным вопросам под руководством главы республики Сергея Меликова.

В пресс-службе главы Дагестана также уточнили, что летом текущего года в детских оздоровительных лагерях республики отдохнули более 37 тыс. детей.

"В этом году открыты инклюзивные смены на базе десяти коррекционных школ, где отдохнули свыше 600 детей с ограниченными возможностями здоровья, более 2 тыс. детей участников СВО получили путевки в детские лагеря. Для оказания им адресной помощи на базе республиканского центра образования "Солнечный берег" были проведены профильные смены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Дагестане этим летом также отдохнули 640 детей из новых регионов.