"Общее число государственных услуг по выдаче заграничных паспортов увеличилось на 19,1% (с 4,1 млн до 4,9 млн). При этом количество государственных услуг по выдаче заграничных паспортов с 5-летним сроком действия увеличилось на 108,4 % (с 1,4 млн до 3 млн), с 10-летним сроком действия снизилось на 29,4% (с 2,7 млн до 1,9 млн), что связано с временным прекращением выдачи заграничных паспортов нового поколения в феврале-мае 2023 года (по не зависящим от МВД России причинам)", — говорится в аналитической справке ГУВМ о результатах деятельности подразделения за январь-октябрь 2023 года.

Как отмечается, число предоставленных госуслуг по выдаче и замене внутренних паспортов увеличилось на 30,3% (с 6,2 млн до 8 млн).