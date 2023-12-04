"Это видеоспектакль, настоящая творческая работа со своей режиссурой. Жители смогут прикоснуться к истории города, которому исполнилось 320 лет. В то же время будет возможность посмотреть на соревнование профессионалов в конкурсе медиаискусства "Страна Света", — сказал Болтин.

Режиссер Екатерина Галанова добавила, что создатели прежде всего работали над художественным спектаклем. Он будет длится 13 минут.

"Нам было важно передать наше ощущение от города, показать, как он многообразен. Это и дворцы, и музыка, место жительства композиторов, город поэзии и современной архитектуры. Над звуковым файлом работали 20 человек, в том числе петербургский композитор Антон Танонов. В спектакле прозвучит музыка Чайковского, Глинки, современные композиции, зрители услышат голоса Андрея Миронова и Николая Бурова", — рассказала Галанова.

Руководитель проекта, технический директор международных мультимедийных шоу Максим Баландин отметил, что в те же дни на фасаде штаб гвардейского корпуса петербуржцы и гости города увидят ролики конкурсной программы "Страна Света". "С апреля мы начинали сбор заявок, в финал вышли 10 работ. У всех зрителей будет возможность проголосовать. Каждый ролик расскажет о малой родине, будут представлены проекты о Воронеже, республике Крым, Улан-Удэ и других регионах", — сказал он.

9 и 10 декабря передовые визуальные технологии преобразят фасады Главного штаба и Штаба Гвардейского корпуса. Масштабное световое представление развернется на более чем 8,5 тыс. кв. м. Двухчастное действо включит в себя полноценное мультимедийное шоу и финал Всероссийского конкурса современного медиаискусства "Страна Света", организованного при поддержке президентского фонда культурных инициатив.