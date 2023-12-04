Декабрь — последний месяц, чтобы воспользоваться "Пушкинской картой" в этом году. На её балансе ежегодно доступно 5 000 рублей на покупку билетов в учреждения культуры и кино. В конце года деньги на карте сгорают. Владельцам надо поторопиться и полностью выбрать эти средства, "обнулив" карту, призывают власти.

По словам министра культуры и туризма региона Андрея Ермака, этот вопрос для властей весьма болезненный, так как в немало молодых людей, воспользовавшись картой несколько раз, забывают об остатках непотраченных средств. В результате общая сумма получается внушительной, так как в области почти 60 тыс. молодых людей имеют на руках "Пушкинскую карту".

Проблем с тем, как использовать карту, в регионе нет. В настоящее время в Калининградской области к программе "Пушкинская карта" подключено 42 учреждения культуры, в том числе десять частных, и семь кинотеатров. Продажи билетов по этой карте за первое полугодие текущего года составили более 28 млн рублей, что на 47% больше аналогичного периода прошлого года. За эти месяцы по карте были доступны более одной тысячи событий.

За весь период действия программы с сентября 2021 года и по июль текущего года объем продаж в Калининградской области по "Пушкинской карте" составил 94,4 млн рублей, было реализовано более 211 тыс. билетов. Чаще всего молодежь ходит в музеи, куда продано более 108 тыс. билетов на сумму 29,7 млн рублей. Но и театры популярны, там реализовано 45,7 тыс. билетов на сумму почти 38 млн рублей

Как сообщалось, "Пушкинскую карту" могут оформить граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. На балансе карты доступны 5 тыс. рублей на покупку билетов в учреждения культуры, две тысячи из них можно потратить на кино. Неиспользованные средства в конце года сгорают.