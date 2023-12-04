"В Подмосковье подвели итоги турпоездок по школьным соцсертификатам за 2023 год. 40 тысяч ребят посетили по соцсертификатам знаковые места Подмосковья и Москвы. Наибольшей популярностью пользовалась Третьяковская галерея, где за этот год побывали с экскурсиями 19 тысяч учащихся", — говорится в сообщении.

Кроме того, спросом у школьных групп пользовалась программы "История одного города "Телепортация в прошлое" с посещением Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника, "Помним и чтим" с посещением музеев военной истории в городском округе Истра, "От истории до современности через всю Коломну" с посещением Коломенского кремля, "В гости к А.П. Чехову" с посещением Серпуховского историко-художественного музея и музея-заповедника А.П. Чехова "Мелихово".

В пресс-службе министерства "Интерфаксу" уточнили, что в 2022 году в поездки по социальным сертификатам отправились 22 тыс. детей.