"У самого подножия Эльбруса, в сказочном лесу, где лапы елей укрыты пушистым снегом, появилось необыкновенное место, где от восторга замирает сердце даже взрослого, — новогодняя резиденция Деда Мороза", — говорится в сообщении.

Резиденция принимает гостей каждый день. Однако сам Дед Мороз появится в ней только с 16 декабря.

До появления дедушки все желающие могут сделать памятные фотографии и загадать новогодние желания.

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.