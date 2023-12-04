Финалисты представили на защиту свои проекты в номинации "Магазин туристической сувенирной продукции". В состав экспертного совета вошли специалисты в сфере туризма, руководители ведущих учреждений культуры страны и туристических компаний, представители общественных организаций.

Всего на участие в конкурсе в 2023 году было заявлено 3 тыс. 222 позиции от авторов и производителей туристических сувениров из 75 российских регионов и Белоруссии: отдельные туристические сувениры, наборы, линейки и магазины туристической сувенирной продукции.

В финал конкурса было отобрано 785 позиций, в частности 36 магазинов туристической сувенирной продукции.

Для участников финала были проведены выездные туры в Торжок и экскурсионные программы по Твери.