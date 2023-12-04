"По поручению главы города Сочи провели обход в горном кластере Сочи, где сейчас продолжается строительство нового вело-пешеходного маршрута из Красной Поляны в Эсто-Садок включая улицу Эстонскую, длиной около шести километров", — написала вице-мэр в своем телеграм-канале в понедельник.

Она отметила, что до конца года будут завершены укладка брусчатки и заасфальтированы велодорожки.

"Планируем сдать объект в феврале 2024 года. Определим вместе с жителями на общественном голосовании варианты названия нашего нового флагманского маршрута", — подчеркнула Калинина.

Ранее сообщалось, что в Сочи 1 декабря стартовал горнолыжный сезон. Высота сугробов в горах достигает 1,5 метра. Между тем, в прибрежном кластере те температура воздуха достигает отметки +25. Синоптики прогнозируют "слабую лавиноопасность".