"Предварительно, ущерб — порядка 6,5 миллиардов", — сказал Развожаев на аппаратном совещании правительства города в понедельник.

По его словам, эти данные уже переданы в федеральные органы власти.

Ураганный ветер порывами до 40 м/с накрыл Крым 26 ноября. Вышедшее из берегов море подтопило набережные, прибрежную инфраструктуру и здания, повалило деревья и сорвало крыши. Пять жителей Севастополя обратились за медпомощью. Введен режим ЧС федерального уровня.

Ранее власти Республики Крым предварительно оценили ущерб в 39,7 млрд рублей.