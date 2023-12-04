Глава города Юрий Шалабаев сообщил на заседании городской думы в понедельник, что, как ожидается, турпоток вырастет в 2024 году на 49,37%. На 47% прогнозируется увеличение среднегодовой загрузки коллективных средств размещения. Количество привлекательных для туристов объектов в черте города вырастет на 12%.

По его словам, в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" на развитие туристической привлекательности Нижнего Новгорода, работу местного туристского центра, обеспечение комфортного пребывания гостей, развитие малого и среднего предпринимательства в сфере туризма и гостеприимства в 2023 году выделены 186,8 млн рублей.

"В рамках реализации проекта сформирована комфортная для пешеходов и туристов городская среда: обустроены арт-объекты, велопарковки, малые архитектурные формы. Установлены ориентирующие указатели, карт-схемы, информационные конструкции и знаки для удобной навигации. Обустроены фотозоны, смотровые площадки. Также оснащены площадки и места проведения городских ярмарок, установлены и обустроены мобильные туристско-информационные центры", — сказал Шалабаев.