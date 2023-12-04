"Обилие перевозки и большой выбор пакетных предложений сильно стимулируют спрос. По динамике продаж поездки в Таиланд лидируют и уже превышают объемы 2019 года. Можно предположить, что по итогам года страну посетят как минимум 1,6 млн россиян", — подчеркнул Горин.

Как напомнили в РСТ, в 2021 году и первой половине 2022-го бронирований Таиланда было очень немного из-за ковидных ограничений и отсутствия прямых перелетов.

"В 2022 году тайские власти планировали принять 250 тыс. российских туристов, но в итоге их оказалось 435 тыс. По словам туроператоров, могло быть и больше, если бы прямое авиасообщение возобновилось не в октябре, а раньше. В этом году перевозки в Таиланд много — как чартерной, так и регулярной. В частности, "Аэрофлот" увеличил число вылетов из городов Урала, Сибири и Дальнего Востока. У туристов эти рейсы востребованы, как, впрочем, и стыковочные зарубежных авиакомпаний", — отметили в объединении.

Горин добавил, что туристический рынок Таиланда быстро восстанавливается, в первую очередь, за счет гостей из Китая.

"Китайцы очень активно путешествуют по Юго-Восточной Азии, и это приводит, в частности, к дефициту мест в гостиницах. Нашим туристам лучше бронировать новогодние даты заранее, так как конкуренция на рынке Таиланда сейчас очень высокая", — подчеркнул эксперт.

По словам генерального директора компании "Пакс" Любови Чучмаевой, по темпам продаж с Таиландом сейчас мало что можно сравнить.

"Новогодние каникулы на всех направлениях продаются довольно активно, но спрос на Таиланд просто зашкаливает. Здесь уже сложно подтвердить хорошие гостиницы, нужные курорты. По объемам у нас он точно выйдет на допандемийный уровень", — сказала она.

За 10 месяцев нынешнего года Таиланд, по данным министерства туризма страны, посетило почти 22 млн иностранных туристов. В том числе из России – 1,1 млн. Наряду с Малайзией, Китаем, Южной Кореей и Индией Россия входит в топ-5 въездных рынков, на них приходится почти половина всего потока.