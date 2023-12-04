Жителям региона предложено девять вариантов. Так, аэропорту предлагается присвоить имя писателя Тургенева или поэта Фета, Ивана Грозного, военачальника Ермолова, летчицы Чеченевой, авиаконструктора Поликарпова, а также на выбор предлагаются названия "Орловская крепость", "Дворянское гнездо", "Орловские крылья".

Голосование проходит в официальных группах правительства Орловской области в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в телеграм-канале.

Аэропорт, расположенный в 6 км от центра Орла, не работает больше 10 лет. До закрытия он был способен принимать воздушные суда с максимальной взлетной массой 98 тонн (Як-42, Ту-154, Boeing-737 и более легкие), а также вертолеты всех типов. В рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов" в следующем году намечена масштабная реконструкция комплекса "Орел-Южный".

Объем финансирования проекта составляет более 1 млрд рублей.

После завершения всех запланированных работ орловский аэропорт сможет принимать такие воздушные суда, как Superjet 100, вертолеты класса "Ми-8".