Поезд отвезет пассажиров в поселок Поныри, где находится ряд объектов, посвященных героической истории Курской области.

На станции в Понырях пассажиры смогут посетить музей, где собраны фото, документы и железнодорожный инвентарь прошлых лет, а также увидеть подвижной состав времен Великой Отечественной войны. В самом поселке гости отправятся на мемориальный комплекс "Курская битва", открытый летом текущего года.

Ранее экскурсионный поезд "Курская битва" начал ходить по маршруту Белгород — Курск — Поныри.

Как сообщалось, мемориальный комплекс "Курская битва" был открыт летом текущего года к 80-летию победы в Курской битве. Мемориал расположен на площади 80 га в районе железнодорожной станции Поныри, где немецко-фашистские войска планировали прорвать оборону, чтобы окружить большое количество советских войск.

Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений Второй мировой войны. В ней были разгромлены 30 немецких дивизий, потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными, потери Красной армии — более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты или пропали без вести.