Выставка приурочена к 80-летию со дня подписания постановления о подготовке выставки "Героическая оборона Ленинграда" и 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Работа над выставкой "Героическая оборона Ленинграда" в Соляном городке началась еще до полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — в декабре 1943 года. В апреле 1944 года музей открылся для посетителей. Представленные в 26-ти залах образцы военной техники, оружие, предметы блокадного быта, документы, фотографии рассказывали о Битве за Ленинград и блокаде города.

В создании выставки принимали участие не только музейщики, но и ведущие ленинградские художники. Благодаря их работе каждый зал получил индивидуальное художественное оформление.

В 1945-1946 годах выставка была преобразована в Музей обороны Ленинграда. В 1949 году закрыли музейную экспозицию, а в 1953 году закончилась и история самого музея, он был ликвидирован. О причинах закрытия музея исследователи до сих пор расходятся во мнениях. После ликвидации значительная часть музейной коллекции была передана в Государственный музей истории Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга).

На выставке в Памятном зале представлено более 200 экспонатов закрытого Музея обороны Ленинграда: скульптура, живопись, офорт, предметы блокадного быта, оружие, детали военной формы и экипировки. Десятки фотографий из Центрального Государственного архива кинофотофонодокументов демонстрируют, как выглядели залы музея в Соляном переулке.

Выставка "Героическая оборона Ленинграда" стала первым осуществленным опытом увековечивания памяти о битве за Ленинград и блокаде Ленинграда. Масштабным продолжением этой программы стало возведение после войны на территории Ленинграда и Ленинградской области Зеленого пояса Славы. В экспозиции можно увидеть эскизы и фотографии памятников Зеленого пояса Славы, в том числе Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, который является центральным объектом этого грандиозного мемориального комплекса.