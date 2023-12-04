Так, минус 49-50 градусов зафиксировано в Нюрбе, Сунтарах, Намцах, Усть-Моме и Батамай. В Амге, Теплом Ключе, Хабардино, Крест-Хальджай, Верхоянске, Бердигестяхе и Ытык-Кюеле температура опустилась до минус 51 — минус 53.

Холоднее всего в Оймяконе и Чурапче — здесь минус 54 градуса.

В районе аэропорта Якутска температура воздуха составляет минус 49 градусов. В пресс-службе авиаузла сообщили, что метеорологическая видимость составляет менее 500 м.

"Аэропорт работает в условиях ограниченной видимости, расписание рейсов корректируется в зависимости от метеоусловий", — говорится в сообщении.

Из-за непогоды было задержано прибытие самолета авиакомпании S7 из Новосибирска, рейс перенаправлен в Магадан. При этом, утренние рейсы по центральному расписанию были выполнены.

Согласно онлайн-табло аэропорта, по данным на 12 часов на вылет задержано несколько местных рейсов, а также рейсы в Москву и Новосибирск.

В свою очередь, управление образования Якутска сообщило, что из-за холодов ученики 1-8 классов столицы отправлены на дистанционное обучение.

В Покровске, где температура воздуха опустилась до минус 52 градусов, замерзли тормоза у автобусов.

"Утром у автобусов №9 и №10 замерзли тормоза, сошли с линии", — говорится в сообщении городской администрации.