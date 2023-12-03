"Да, мы об этом думаем. Но если вы обратите внимание на выставочные планы музеев Москвы, то увидите, что порой на этих выставках до 50% экспонатов предоставляет Государственный исторический музей, потому что мы получаем большое количество запросов об участии в различных выставочных проектах. И как правило мы идем на это", — сказал Левыкин.

По его словам, у ГИМа также сформирована большая региональная программа.

"Мы проводим не менее 6-7 выставок в регионах, не считая Тулу, где действует наш филиал. Я считаю, что регионам наши выставочные проекты больше нужны, чем в городах с устоявшимися музейными коллекциями", — отметил он.

"А будут ли выставки ГИМа в Санкт-Петербурге? Сейчас складывается так, что будут. Причем большие", — добавил Левыкин.

Он также отметил, что пока затруднительно организовать выставочные проекты ГИМа в новых российских регионах.

"Но мы сотрудничаем с новыми регионами по-другому. В Историческом музее в Москве сейчас проходит выставка о Новороссии, в ней участвуют 17 российских музеев и архивных организаций. Она очень интересная, рассказывает об эпохе в 400 лет. Выставочное пространство всегда ограничено, но там подбор памятников, который позволяют вести рассказ о событиях, о личностях, о целых процессах, которые происходили за этот период", — подчеркнул Левыкин.

Государственный исторический музей на Красной площади в Москве — крупнейший музей России. Его фонды хранят более 5 млн предметов. Первый филиал ГИМ был открыт в Туле осенью 2020 года.