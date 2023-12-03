"Мы четвертый год работаем с курортом, и это одно из тех наших направлений, которое пользуется наибольшей популярностью среди туристов. Национальную премию "Горы России" в номинации "Лучший горнолыжный туроператор" за 2023 год мы выиграли именно благодаря чартерам в Шерегеш. В России работают порядка 3,5 тыс. туроператоров, но чартерные рейсы в регионы организуют немногие", — сказал он на пресс-конференции, посвященной старту программы и приуроченного к ней фестиваля "Снегомания".

По словам Сирченко, в этом году Шерегеш – единственная чартерная программа, которая была сохранена, несмотря на отсутствие государственной поддержки – субсидирования чартерных перевозок, которое было в предыдущие годы, а сейчас не делается. Остальные направления этой зимой будут предлагаться с перевозкой на блоках мест на регулярных рейсах.

"Сегодня мы привезли полный самолет, 162 человека. Рейсы будут выполняться до конца марта, загрузка до 7 января на уровне 80-90%. Дальше по сезону она составляет 50%, это больше, чем во все предыдущие годы. Уже видим, что и эти чартеры будут заполнены, так как глубина бронирования растет. За весь сезон планируем привезти на курорт более 10 тыс. туристов", — добавил Сирченко.

Директор КБ "Энгиро" Никита Гирин рассказал, что к старту чартерной программы в этом году впервые приурочен квест-фестиваль "Снегомания", в ходе которого участники после онлайн-регистрации смогут выполнять предложенные им задания. Соревнования пройдут с 3 по 9 декабря, в них участвуют и пассажиры первого чартерного рейса, и гости из соседних регионов и Кемеровской области. Победители промежуточных этапов будут определяться ежедневно и получать призы, а победитель всех соревнований получит главный приз – тур в Египет. Завершит фестиваль большой концерт на открытой сцене на выкате сектора А курорта, его хедлайнерами станут группа "Астеро", победитель "Голоса" Константин Арутюнов, певица Ольга Серябкина.

Как сообщил Гирин, в первый день на квест зарегистрировались 300 человек.

Организаторы квест-феста "Снегомания" в Шерегеше рассчитывают на 10 тыс. гостей