"Для нас это уже четвертая чартерная программа в регион. Курорт очень популярен у туристов. Особенность этого года – в том, что туры в Шерегеш начали бронировать уже в июле, раньше мы таких ранних бронирований курорта не наблюдали. Программа продлится до 31 марта, рейсы из Москвы в Новокузнецк будут выполняться каждую неделю по воскресеньям", — сообщил на торжественной встрече первого рейса заместитель гендиректора туроператора Александр Сирченко.

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

Он добавил, что первый рейс "Уральских авиалиний" был загружен на 100%, из Москвы в Новокузнецк прилетели 162 человека.

"На нашем рейсе летят не только туристы из Москвы, но и других регионов ЦФО. Из Новокузнецка для них организованы трансферы на курорт. В Шерегеше они могут выбрать из 45 отелей различного уровня с гарантированными блоками мест", — сказал Сирченко.

Как подчеркнул замглавы FUN&SUN, чартерная программа в Шерегеш – единственная в этом зимнем сезоне в России. Ее успех во многом связан с активной позицией руководства Кемеровской области, аэропорта Новокузнецка и дирекции самого курорта.

Фото: Агентство по туризму Кузбасса

В Новокузнецке пассажиров первого чартера встречал знаменитый шерегешский Йети, их угощали травяным чаем с засахаренными шишками.

Аэропорт Новокузнецка – ближайший к курорту Шерегеш, дорога на машине или автобусе занимает 2,5-3 часа.