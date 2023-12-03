"Открытое горение ликвидировано на площади 2 тыс. кв. метров. По предварительной информации, в результате пожара пострадавших нет", — сказали в ведомстве.

К ликвидации возгорания привлечены более 50 специалистов и 16 единиц техники.

Информация о возгорании кровли ресторана "Вкус гор" на территории туристической деревни Лунная поляна всесезонного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии поступила в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по КЧР в 7:56 мск. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. метров.

Всесезонный курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года на территории Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу.