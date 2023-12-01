"По версии следствия, в сентябре 2023 года семеро местных жителей проходили платное санаторно-курортное лечение в одном из санаториев города Нальчика. После завершения лечения они обратились за медпомощью в связи с вирусным заболеванием", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники управления Роспотребнадзора по КБР в ходе проверки выяснили, что в санатории услуги оказывались с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства.

По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).