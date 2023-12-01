"Судами республики на сегодняшний день рассмотрено 242 дела об административных правонарушениях, возбужденных после беспорядков в аэропорту. Из них 104 правонарушителям назначен административный арест от 1 до 10 суток, на 94 наложен административный штраф от 3 тыс. до 10 тыс. руб., 42 назначены обязательные работы, в отношении двух лиц производство прекращено", — сказала Мамаева.

Ранее сообщалось об арестах 44 человек на 1 месяц 25 дней по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, которые произошли 29 октября. Тогда пострадали около 20 человек, в том числе полицейские. Несколько человек были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков) после появления призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Махачкалы.

Десятки подозреваемых были задержаны. Уголовные дела в отношении них переданы в центральный аппарат СК России.