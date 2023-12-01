"Когда создавался филиал, мы изначально отказались от создания постоянной экспозиции. Считаем, что именно формат временных выставок позволит нам наиболее широко представить и наше собрание, и удовлетворить интересы туляков и гостей города. За три года в филиале было представлено 12 выставок, их посмотрели более 90 тысяч человек", — сказал Левыкин.

По его словам, в 2024 году в филиале Исторического музея в Туле пройдут пять выставок.

Откроет новый выставочный сезон экспозиция, посвященная истории мужской моды. В центре выставки будет мужская европейская мода 1770-1830-х годов.

Центральным в Год семьи обещает стать проект "Русская свадьба. Традиции и обряды". Выставка познакомит с забытыми и во многом утраченными свадебными традициями русского народа, напомнит об их истоках и содержании.

Выставка уникального собрания французских часов будет кратким экскурсом в историю часового производства Франции более чем за два столетия. Любителей техники удивят часы в виде паровоза и различных машин, часы с обнаженными механизмами — скелетоны.

В конце будущего года экспозиция "От Возрождения до Модерна. Шедевры художественного серебра" представит процесс развития художественных стилей в европейском ювелирном искусстве. Музей покажет подлинные шедевры ювелирного искусства, выполненные лучшими мастерами в крупнейших художественных центрах Европы — Германии, Франции, Англии.

Также, по словам Левыкина, на следующий год запланирован старт долгосрочной программы, в рамках которой в тульском филиале ГИМа будут представлены выставки из крупнейших собраний российских музеев.

"Уже есть неоднократные обращения к нам, не рассматриваем ли мы вопрос об организации здесь, на площадке филиала Исторического музея в Туле, выставок других ведущих музеев страны. Мы рассматриваем. Я сейчас не буду забегать вперед, какие проекты мы сейчас обсуждаем, с какими музеями мы контактируем. Но я думаю, что в будущем здесь в Туле будут проходить выставки не только Исторического музея, но и других ведущих музеев нашей страны", — подчеркнул Левыкин.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года в период празднования 500-летия Тульского кремля. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров.