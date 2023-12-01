"Прокурорами по подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС арендатор хостела А.Мухамедъяров. В рамках расследования будет дана оценка действиям всех лиц, имевших отношение к функционированию хостела", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что по факту пожара в хостеле ведется досудебное расследование по части 3 статьи 292 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса. Уголовное дело находится в производстве специального прокурора.

Утром в четверг в хостеле в центре Алма-Аты произошел пожар, от отравления угарным газом погибли 13 человек, в том числе четверо иностранцев: двое граждан РФ и двое — Узбекистана. В хостеле в момент пожара находились 72 человека, самостоятельно эвакуировались 59. В больницу за медпомощью обратились четверо, среди них одна иностранка — студентка из Индии.

Сообщалось, что данный хостел был оборудован незаконно, без разрешительных документов, с нарушением санитарно-эпидемиологических, строительных требований и правил пожарной безопасности.