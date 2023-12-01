Отмечается, что заявку на участие в торгах подал единственный участник. Торги состоялись, единственный участник признан победителем.

"Для увеличения доходной части бюджета правительством Ленинградской области было принято управленческое решение о продаже акций отеля в размере 99,97% от общего количества", — приводятся в сообщении слова председателя КУГИ Марины Тоноян.

Согласно сайту группы "ДЕСО", она основана в 2007 году. В настоящее время группа объединяет ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, продаже недвижимости, комплексном благоустройстве и развитии территорий, управлении жилыми и гостиничными комплексами. В общей сложности группа построила более 225 тыс. кв. метров жилой недвижимости в городе Сочи.

"Отель Звездный" находился в собственности Ленинградской области с 1995 года. Номерной фонд гостиницы 4* — 120 номеров.