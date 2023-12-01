"Валерий Гергиев будет осуществлять руководство Большим театром одновременно со своей текущей работой в качестве художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра, который он возглавляет с 1988 года", — написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она отметила многолетнюю работу и с прежним гендиректором ГАБТ Владимиром Уриным, и с Валерием Гергиевым, "у нас совместный большой опыт". "За спиной множество гастролей, совместно проведённых, и фестивалей, и сложных международных мероприятий. Всё это не будет останавливаться. И у Большого, и у Мариинского театра большие планы. Со стороны министерства культуры они будет всячески поддержаны", — добавила министр.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Владимир Урин, ранее занимавший эту должность, освобожден от этой должности по собственному желанию, сообщили в правительстве.

При этом, как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече Гергиева с коллективом ГАБТ в пятницу, объединения государственных академических Мариинского и Большого театров в связи с новым назначением Валерия Гергиев не будет,

Гергиев возглавил Мариинский театр в 1988 году после ухода дирижера Юрия Темирканова в Санкт-Петербургскую академическую филармонию им. Д. Д. Шостаковича.

Урин возглавил Большой театр в июле 2013 года, сменив на этом посту Анатолия Иксанова. Решением правительства РФ его контракт неоднократно продлевался, его полномочия должны были закончиться в 2027 году. До назначения в Большой театр Урин возглавлял Музыкальный театр им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко с 1995 года.