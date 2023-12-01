"Министерство культуры и туризма Московской области объявляет конкурс на соискание премии "Лучший по профессии" среди работников учреждений сферы культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области", — говорится в сообщении.

Конкурс проводится в семи номинациях среди работников библиотек, театров, музеев, культурно-досуговых учреждений, организаций дополнительного образования сферы культуры, а также менеджеров.

Пройдет конкурс в два этапа. На первом этапе — с 1 по 29 декабря 2023 года — прием документов в министерстве. На втором этапе конкурсная комиссия рассмотрит представленные документы участников. Он завершится 1 февраля 2024 года.

Размер премии составит от 200 до 350 тысяч рублей.