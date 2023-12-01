правительства Алтайского края.

Об этом было заявлено на совещании в администрации Барнаула, которое провел заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов. По словам председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерия Ведяшкина, световое оформление новогоднего городка выполнят в традиционном стиле.

"Гирлянды украсят главную новогоднюю ель и периметр площади Сахарова. На проспекте Социалистическом праздничное настроение будут создавать перетяжки иллюминации", — сказал он.

В соответствии с проектом новогоднего городка площадь Сахарова украсят ледовыми барельефами, снежными скульптурами Деда Мороза и Снегурочки, ледовыми башнями, символом года, ледяным лабиринтом. Но в настоящее время в связи с плюсовыми температурами и почти полным отсутствием снега заготовка льда для строительства новогоднего городка невозможна. Участники обсудили альтернативные варианты наполнения новогоднего городка: размещение аттракционов, тематических ярмарочных павильонов и фотозон, анимации, праздничных баннеров, отмечается в сообщении.

По итогам совещания Александр Артемов поручил профильным комитетам детально проработать каждый из предложенных вариантов оформления площади Сахарова.

"Работы по оформлению световыми элементами и размещению новогодней ели на площади Сахарова начнутся в соответствии с графиком. Параллельно мы определим элементы, которые дополнят украшение новогоднего городка. При установлении необходимых погодных условий подрядная организация изготовит ледовые фигуры. Независимо от погодных условий новогодний городок должен создавать атмосферу праздника для барнаульцев и гостей нашего города", — сказал Артемов.

В прошлом году главную новогоднюю елку в Барнауле не ставили и массовых гуляний в центре города не проводили, ссылаясь на сложную транспортную ситуацию в связи с закрытием на реконструкцию моста в центре города, а также на неуместность широких празднований во время проведения СВО.