"Председатель правительства отметил огромный вклад Павленко в развитие цирковой отрасли и ту огромную любовь публики, которую артист завоевал как свою самую высокую награду, подчеркнув, что его «яркие программы, аттракционы покорили сердца зрителей разных поколений, а каждый выход на сцену становился событием", — говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба Росгосцирка

Павленко родился в 1943 году в Северодонецке, начал карьеру в цирке с 17 лет рабочим по уходу за животными. Став дрессировщиком, выступал с собаками-динго, волками, бурыми и белыми медведями, ламами, верблюдом, ягуарами, лошадьми, пантерами. В 1973 году дебютировал с аттракционом тигров Александрова-Федотова в Львовском цирке, состоявшим из восьми хищников. В начале 1990-х годов подготовил аттракцион с самой крупной в российском цирке группой, состоявшей из 17 суматранских тигров. Один из самых эффектных трюков — "нападение" двух разъярённых хищников на дрессировщика, которое он пресекает.

В 1992 году получил звание Народный артист Российской Федерации.

Как сообщает государственная цирковая компания, на празднование юбилея собрались представители Большого Московского государственного цирка, театра "Уголок дедушки Дурова", родные и близкие дрессировщика, его ученики.