Изначально Астраханское управление Роспотребнадзора обратилось с иском о защите прав потребителей в Октябрьский райсуд Екатеринбурга. Ведомство сообщало, что в его адрес поступило письмо Центробанка РФ, согласно которому на сайте "Уральских авиалиний" при попытке приобретения билетов клиент сталкивается с навязыванием услуг — автоматически проставлено согласие потребителя на заключение договора добровольного страхования.

Роспотребнадзор провел контрольную закупку авиабилета на сайте авиакомпании. При оформлении билета были автоматически подключены дополнительные платные услуги, в частности, страхование и "Врач онлайн".

"То есть авиакомпания в одностороннем порядке изменяла условия договора", — отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор просил суд обязать "Уральские авиалинии" прекратить включать в договор авиаперевозки пассажиров допуслуги, но районный суд иск не удовлетворил.

Тогда истец подал апелляционную жалобу в Свердловский облсуд. Судебная коллегия по гражданским делам пришла к выводу, что автоматическое согласие на приобретение допуслуг при невозможности понять, что именно приобретаешь, вводит потребителя в заблуждение, а проставленное за потребителя согласие не может считаться добровольным.

В итоге Свердловский облсуд отменил решение Октябрьского райсуда Екатеринбурга и вынес новое решение. Исковые требования истца удовлетворены, на авиакомпанию возложена обязанность прекратить автоматически включать в договор авиаперевозки согласие на допуслуги.