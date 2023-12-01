"Наша корпорация является собственником бастиона "Грольман", который является объектом культурного наследия (ОКН). Весной этого года по итогам конкурсных процедур мы заключили договор аренды бастиона на инвестиционных условиях с АО "Актив" и сопровождаем реализацию этого проекта. Компания должна будет восстановить бастион и превратить его в историко-культурный объект, который должен привлекать туристов и горожан", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время арендатор готовится приступить к активным работам по консервации бастиона. Копания уже получила разрешение на проведение работ. Документ выдала Служба государственной охраны ОКН Калининградской области.

Этим летом "Актив" провел обследование технического состояния крепостного сооружения. Как оказалось, часть перекрытий в зданиях, пустовавших в течение многих лет, находятся в неудовлетворительном состоянии. Для их укрепления и замены подбираются оптимальные решения по согласованию с госорганами.

Для выполнения работ привлечена организация, имеющая лицензию на сохранение памятников истории и культуры народов России. В ближайшее время на территории бастиона появится строительная техника для выполнения работ консервации и укрепления старинного здания, отметили в корпорации.

Ревитализация бастиона "Грольман" будет проходить в несколько этапов. В этом году инвестор завершил расчистку территории комплекса от мусора, проведена большая работа по оформлению документов, необходимых для восстановления комплекса и подключения его к сетям городских коммуникаций. В 2024 году для посетителей планируется открыть капонир бастиона, где разместится несколько точек притяжения для жителей города и гостей. Полный цикл реализации проекта рассчитан до 2027 года.

Недавно проект реконструкции бастиона был включен в региональную программу введения объектов культурного наследия в экономический оборот. По ней АО "Актив" получит от региональных властей льготный кредит в размере 500 млн рублей. При этом компания намерена инвестировать в реновацию объекта в общей сложности порядка 1,2 млрд рублей, заключили в корпорации.

Бастион Грольман был построен в период с 1851 по 1860 год. Это самый крупный бастион оборонительного сооружения Литовский вал. В его состав входят подковообразный редюит с дворовым пространством для укрытия личного состава, земляной вал, капонир, два полукапонира, два каземата, въездные ворота и предмостное укрепление.

В апреле 1945 года при штурме Кенигсберга бастион получил серьезные повреждения, но не восстанавливался в послевоенное время. Он использовался в качестве складских помещений и мастерских.