"Впервые за последние пять лет мы смогли открыть сезон так рано – уже 1 декабря. Это произошло потому, что в ноябре активно шел снег и была достаточно холодная погода. Сейчас высота снежного покрова на курорте больше метра, что позволило нам сдвинуть открытие сезона на две недели", — рассказала она.

Представитель курорта пояснила, что для устойчивого снежного покрова необходимы не только осадки, но и достаточно низкая температура, чтобы снег не таял.

"На верхней точке курорта 2200 метров над уровнем моря сейчас счастливые люди поздравляют друг друга с открытием сезона. Заработали четыре синие и красные трассы в горной долине Цирк-2, а к концу месяца откроем весь курорт от 960 до 2200 метров", — добавила она.

Фото: Курорт Красная Поляна

По словам Перепечаевой, на трассах уже немало лыжников и сноубордистов, туристы берут снаряжение в прокате и бронируют уроки инструкторов.

Она добавила, что уровень бронирования отелей курорта в этом году превышает показатель 2022 года. На Новый год ожидается загрузка 95%, в феврале уже сейчас забронировано в среднем 65% номеров, причем наиболее высокий уровень – в апартаментах (72%). По итогам зимнего сезона курорт рассчитывает принять более 800 тыс. туристов.

В декабре 2022 года открытие катального сезона на курортах поселка Красная Поляна несколько раз переносилось из-за отсутствия снега. Хороший снежный покров сформировался только к началу февраля.