"В Сочи восстанавливают пляжные территории. Ход работ контролирует городской штаб", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на уборке пляжных территорий и морских набережных ежедневно задействованы 1,5 тыс. человек и 150 единиц техники.

"Глава Сочи Алексей Копайгородский поставил задачу как можно быстрее ликвидировать все последствия стихии и восстановить всю инфраструктуру зимних пляжей. Первым откроется завтра пляж "Маяк" в центре Сочи. В воскресенье начнут работать еще два пляжа: "Заря" в Хостинском районе курорта и "Светлячок" — в Центральном", — сообщает пресс-служба.

На следующей неделе запланировано открытие еще 11 пляжей в Лазаревском, Хостинском, Адлерском районах. На пляжах "Взморье" и "Багратион" готовится масштабное обновление, которое продлится до мая следующего года.

"Остальные зимние пляжи Сочи возобновят работу к середине декабря", — говорится в сообщении.

Пресс-служба также сообщает, что в целом в городе более 3,5 тыс. сочинцев наводят порядок на общественных и придомовых территориях. Региональный оператор дополнительно расставил 16 бункеров для крупногабаритных отходов. За минувшие сутки во всех районах курорта убрано и вывезено 540 тонн мусора.