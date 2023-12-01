"Уже сейчас посетителей встречают украшенные входные группы, яркая иллюминация, теплые зоны с очагами, фотозоны и музыкальное сопровождение", — приводятся в сообщении слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

В парках Подмосковья установили 112 украшенных новогодних елок и 853 световые фигуры. Для посетителей подготовлены тематические фотозоны, ярмарки и теплые зоны. Для удобного перемещения по территории парка в вечернее время дня была выполнена подсветка 95 км дорожек.

Всего в Московской области 193 парка культуры и отдыха. В зеленых зонах планируется принять за сезон более 19 млн гостей.