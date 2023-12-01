Музей Циолковского, авиации и космонавтики был открыт в этом здании в 1988 году по инициативе космонавта Виктора Савиных.

По данным пресс-службы, музей включал в себя две экспозиции. Первая была посвящена биографии ученого, а также его жизни в регионе, а вторая рассказывала об истории освоения космоса и вкладе уроженцев Кировской области в развитие космической отрасли страны.

"После завершения реставрационных работ историческое здание музея сохранило свое назначение, воссозданы не только обе экспозиции, но и открыты новые. Так, посетителям покажут Вятку, которая отражает времена детства и юности ученого, представят воссозданный интерьер гостиной, мастерскую ученого, документальные фото, расскажут об истории вятской авиации", — говорится в сообщении.

Кроме того, посетители музея смогут увидеть предметы современной авиапромышленности, которые изготавливаются на кировских предприятиях, а также имитацию центрального поста управления орбитальной станции "Салют" и спускаемый аппарат космического корабля "Союз Т-2".

По словам губернатора региона Александра Соколова, музей Циолковского — это не только история, но и обращение в будущее.

"Самое главное, что мы здесь сегодня увидели, не только экспонаты времен освоения космоса, главное — дети, которые здесь занимаются и влюбляются в авиацию и космос", — отметил Соколов в ходе посещения обновленного здания музея.

Он выразил надежду на то, что музей "будет важнейшим элементом по включению молодых ребят в систему подготовки инженерных кадров".

Работы по восстановлению объекта культурного наследия народов РФ федерального значения проводились в рамках подготовки к 650-летию Кирова, которое будет отмечаться в 2024 году.