"В третьем квартале 2023 года страны мира приняли на 22% больше туристов, чем за тот же период 2022 года. Число международных туристских прибытий достигло 91% от уровня 2019 года. Во втором квартале этот показатель составил 92%, а в целом в январе-сентябре 2023 года международный туризм восстановился на 87% от уровня 2019 года. Эти показатели говорят о том, что по итогам года число международных туристских прибытий достигнет почти 90% от допандемийного уровня. При этом многие страны уже восстановили турпоток и даже превысили показатели 2019 года", — говорится в сообщении.

По данным UNWTO, лидируют по темпам восстановления Ближний Восток, Европа и Африка.

"Ближний Восток продолжает лидировать по темпам восстановления среди регионов мира в относительном выражении: за девять месяцев 2023 года число прибытий на 20% превышает допандемический уровень. Он остается единственным регионом мира, который за этот период превзошел уровень 2019 года", — говорится в сообщении.

Европа, по данным организации, в январе-сентябре приняла 550 млн иностранных туристов или 56% от общего числа туристов в мире. Это составляет 94% от допандемийного уровня. Быстро восстановиться региону позволил высокий спрос на поездки внутри самой Европы, а также из США.

Африка восстановила 92% допандемийного турпотока, а количество прибытий в Америку достигло 88% от показателей 2019 года за этот период.

Азиатско-Тихоокеанский регион по-прежнему отстает от других частей мира из-за медленного открытия стран после пандемии. При этом в Южной Азии ситуация заметно лучше, чем в Северной – 95% восстановления против 50%.

Расходы на международные путешествия в мире также растут. По прогнозу UNWTO, к концу года они достигнут $1,4 трлн, что составит 93% от уровня допандемийного 2019 года – $1,5 трлн.