"Сегодня около 8 часов местного времени эксплуатируемое авиакомпанией "ИрАэро" воздушное судно (Superjet 100), выполнявшее регулярный рейс по маршруту Новосибирск — Талакан, в связи с технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск имени А.И. Покрышкина", — говорится в сообщении.

На борту находилось 89 пассажиров, самолет был отстранен от эксплуатации,

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре "Интерфаксу" уточнили, что пассажиры вылетели в пункт назначения резервным бортом в 13:18 по местному времени.

Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.

Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР сообщает, что по факту авиаинцидента проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

"Следователями и следователями-криминалистами следственного управления проведен осмотр места происшествия, а также проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.