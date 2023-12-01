"В 2024 году в России планируются масштабные мероприятия, посвященные 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина. В Тверской области разрабатываются программы для круизных туроператоров с посещением маршрута "Пушкинское кольцо", в которое входят музеи Торжка и Берново. Местные рестораторы готовят специальные меню с блюдами, которые поэт оценил в Твери, Торжке и Старице: это пожарские котлеты, слойки Вульфа и макароны от Гальяни", — говорится в сообщении.

Новые турпрограммы разработаны в Конаковском округе, включая курорт Завидово, где готовится к открытию новый речной порт. Гостей ждут эко-туры с конными прогулками и посещением муравьиной тропы, гастрономические экскурсии, посвященные истории сыроделия, экскурсии на катерах и яхтах, сплавы на байдарках и сапах, велоквесты, джип- и гольф-туры, полеты на вертолетах.

"Развитие водного туризма — одно из перспективных направлений развития туристической сферы Верхневолжья. Губернатором Игорем Руденей поставлена задача создавать необходимую инфраструктуру для увеличения количества заходов круизных судов в порты региона, а также гостей, посещающих города Тверской области по воде", — отметили в пресс-службе.

В навигационном сезоне 2023 года зафиксированы рекордные показатели по количеству круизов выходного дня в Тверскую область. В город Калязин состоялся 201 судозаход, в Тверь — 166 заходов круизных лайнеров, в порту Весьегонска причалили 5 теплоходов.

В этом году до 8-9 часов возросло среднее время стоянки судов в Твери и Калязине. В том числе, благодаря созданию новых объектов показа.

Так, в Калязине запущена программа "Город под водой" с посещением экспозиции музея "Волгари" и экскурсия к знаменитому объекту округа — локатору — с рассказом о его использовании в космических программах. Также пользуется спросом программа "Провинциальные зарисовки" в Кашине.

Новыми объектами посещения круизных туристов стали фермы и музеи вблизи города Твери: оленья ферма "Судимиръ" и Музей стекла в Медном с "Шоу стеклодува". Собственные программы разработал Тверской государственный объединенный музей: в период навигации экскурсантов принимали в музее Тверского быта, в музее А.С. Пушкина в Торжке, в Калязинском и Конаковском краеведческих музеях, а также в архитектурно-этнографическом комплексе "Василёво".

В Тверском краеведческом музее были организованы мастер-классы по тверской набойке и теневому театру, которые пользовались большой популярностью у гостей разного возраста.

"В Тверской области реализуется комплекс мероприятий по поддержке туроператоров, принимающих круизных туристов. В том числе, они касаются обновления парка туристических автобусов и открытия новых объектов показа, издания туристических карт для круизных гостей", — отмечается в сообщении.