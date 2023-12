Указ "О применении специальных экономических мер в сфере воздушного транспорта в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" президент Владимир Путин подписал 30 ноября, документ был опубликован в ночь на пятницу. Комплекс мер, прописанный в указе, применяется "в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности РФ, возникшей в результате нарушения некоторыми иностранными юрлицами обязательств, которые связаны с управлением обществом с ограниченной ответственностью "Воздушные ворота северной столицы", являющимся стороной соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации на основе ГЧП объектов, входящих в состав имущества аэропорта "Пулково", заключенного 30 октября 2009 г.".

ООО "ВВСС" — управляющая компания "Пулково". Согласно указу, 100% долей в ВВСС, которые сейчас принадлежат кипрской Thalita Trading, передаются в новое ООО "Холдинг ВВСС". Его, в свою очередь, создает правительство РФ, уставный капитал нового ООО — 169 млрд рублей. Холдинг ВВСС создается в порядке, установленном правительством, при этом оно не является учредителем общества. Ими станут бенефициары ВВСС, которые до сих пор владели долями в УК аэропорта через Thalita Trading.

На момент передачи "Пулково" в концессию крупнейшими участниками ВВСС были структуры ВТБ (50%) и Fraport (35,5%). В дальнейшем структура владения Thalita Trading несколько раз менялась. В частности, Fraport в 2016 году продал часть своей доли катарскому суверенному фонду QIA, а в 2017 году в компанию вошел консорциум инвесторов с участием РФПИ, Mubadala и Baring Vostok. В результате, на конец 2021 г доля ВТБ в Thalita Trading оценивалась в 25,01%, у Fraport и РФПИ с соинвесторами было по 25%, у QIA — 24,99%. По данным прошлогодней отчетности ВВСС, в капитале компании оставались структуры ВТБ, Fraport и катарского фонда, другими участвующими обществами там были указаны кипрские Lovidius и Mevelida.

В указе Путина доли российских и иностранных участников создаваемого "Холдинга ВВСС" прописаны следующим образом: 25% у Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide; 16,79% и 8,22% у ООО "Бизнес-Финанс" и ООО "ВТБ Инфраструктурный Холдинг"; 2,33% у ООО "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7"; 24,99% у F3 Holding LLC; 7,99% у Thirty Seventh Investment Company LLC; 7,48% у Nomeliar Ltd; 3,5% у Ayar International Investments Company; 1,26% у Bahrain Mumtalakat Holding Company; 1,05% у Felmen Ventures Limited; 1,04% у Zamoralo Holdings Ltd; 0,17% у Co-Investment Partnership 1, L.P.; 0,16% у Co-Investment Partnership V, L.P.; 0,02% у Mevelida LTD. В целом доли основных владельцев новой структуры соответствуют ранее известным долям крупнейших собственников Thalita.

C даты создания "Холдинга ВВСС" прекращаются обязательства по договорам займа, заключенным участниками Thalita их аффилированными лицами и включенным в перечень, определяемый правительством.

Единоличный исполнительный орган "Холдинга ВВСС" и его устав утвердит правительство. При этом указ оговаривает, что устав должен предусматривать временную передачу двум российским юрлицам права распоряжаться голосами, приходящимися на доли иностранных компаний в уставном капитале холдинга (ООО "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7" — доли Thirty Seventh Investment, Nomeliar Ltd, Ayar International Investments, Bahrain Mumtalakat Holding, Felmen Ventures, Zamoralo Holdings, Co-Investment Partnership 1 и Co-Investment Partnership V; ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" — доли Fraport, F3 и Mevelida).

Права участников "Холдинга ВВСС" могут быть восстановлены на основании их заявлений, при условии, что они заключат корпоративные договоры с другими участниками и будут соблюдать требования законодательства РФ.

Указ поручает правительству до 1 декабря принять акты, необходимые для его реализации.

После начала конфликта на Украине Fraport сообщила о намерении выйти из капитала ВВСС. Позднее со ссылкой на гендиректора компании Штефана Шульте уточнялось, что из-за контрактных ограничений продажа пакета будет возможна только после 2025 года.

Параметры выхода Fraport из ВВСС будут определены до конца этого года, говорил журналистам в сентябре глава ВТБ Андрей Костин. В дальнейшем эта доля может быть продана, ею, по его словам, интересовались как российские, так и иностранные инвесторы.

"Мы уже год обсуждаем эту тему. Там были разные покупатели, были даже иностранные покупатели, но потом они немножко труханули, поэтому посмотрим (...) Все, кто имеет аэропорты в России, интересуются "Пулково", — отмечал Костин.