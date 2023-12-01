Маршруты разработаны в рамках Всероссийской программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Классная страна". Пять тематических треков связаны со школьными предметами: "Культура", "История и патриотизм", "Экология", "Наука", "Спорт и здоровый образ жизни".

В октябре в Тульской области проходил контрольный выезд команды "Классной страны". Апробацию прошли три маршрута: "Одоев — родина слонов, легенд и преданий" (трек "Культура"); "Экосистема А.Т. Болотова: из XVIII века в XXI век" (трек "Экология"); "Защитники Родины: будь крут — пройди маршрут" (трек "Спорт и ЗОЖ"). Экспертизу ещё двух программ путешествий провели представители региональных органов власти.

Очная защита проходила в формате дебатов, школьники и студенты презентовали проект "Азбука Символов региона".

"Погружение школьников и студентов в создание образовательных программ путешествий, их освоение — обеспечило создание актуального туристического продукта. Изучение различных предметов станет более увлекательным для обучающихся, а преподавателям позволит по-новому подойти к организации учебного процесса", — считает министр образования Тульской области Оксана Осташко.

В свою очередь заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Соломатина отметила, что разработка новых туристических продуктов стимулирует развитие школьного и детского туризма.

"Знакомство с регионом становится более увлекательным, а отрасль продолжает формирование адресных предложений", — подчеркнула Соломатина.

После очной защиты региональных образовательных программ путешествий состоится заседание экспертного совета Всероссийской программы, который определит победителей "Классной страны".

Выбранные образовательно-туристические маршруты рекомендуют для включения в программы нацпроектов "Образование" и "Туризм и индустрия гостеприимства" — школьные познавательные поездки для ребят 5-9-х классов и для молодежи. Также их включат в Реестр школьных маршрутов Минпросвещения.

Ранее глава АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева заявляла, что до конца 2023 года планируется подготовить больше 100 образовательных программ путешествий по пяти трекам: "Культура", "История и патриотизм", "Спорт и здоровый образ жизни", "Наука", "Экология". Удостоверения о повышении квалификации должны получить около тысячи участников региональных проектных команд из 22 субъектов.