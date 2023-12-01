Таким образом, по сравнению с октябрем текущего года, за который дальние поезда, как сообщалось ранее, перевезли 9,6 млн человек, помесячное снижение пассажиропотока в ноябре составило около 3%. Пассажирооборот в дальнем следовании, согласно оперативным данным РЖД, в ноябре составил 7,4 млрд пассажиро-километров (+18,3%).

В пригородном сообщении за прошлый месяц отправлено 87,84 млн человек (+4,3%) при пассажирообороте 2,7 млрд пассажиро-км (+5,2%).

Итого за ноябрь 2023 года с вокзалов и станций РЖД отправилось 97,16 млн пассажиров, что на 5,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Пассажирооборот за месяц вырос г/г на 14,5%, до 10,1 млрд пассажиро-км.

Всего за январь-ноябрь 2023 года в РФ было перевезено 1,098 млрд пассажиров (+5,5%): в дальнем следовании — 112,6 млн (+12,6%), в пригородном сообщении — 985,1 млн (+4,7%). Пассажирооборот на сети РЖД с начала года вырос на 11%, до 126,4 млрд пассажиро-км. В том числе в пригородном сообщении он достиг 30,6 млрд (+5,7%), в дальнем следовании — 95,8 млрд пассажиро-км (+12,8%).

Замглавы РЖД по пассажирскому комплексу Иван Колесников в середине ноября сообщал журналистам, что перевозки пассажиров в дальнем следовании в 2023 г., как ожидается, вырастут на 3,4%, превысив 112 млн человек. Пассажирооборот по году прогнозируется выше 127 млрд пассажиро-км.

"Согласно прогнозным показателям холдинга РЖД, по итогам 2023 г. на сети российских железных дорог планируем перевезти свыше 1,15 млрд человек — рост к прошлому году свыше 1%. В том числе в дальнем следовании планируется перевезти более 112 млн пассажиров, а в пригородном сообщении — свыше 1,035 млрд пассажиров", — говорил он.