"В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, 5 человек погибли", — написал Аксенов в своем телеграм-канале в пятницу.

Всего, по его данным, стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, без света оставались свыше 500 тысяч человек. Затопило 159 частных домовладений, два многоквартирных домов, 193 приусадебных участка, 60 дачных домов в трех муниципалитетах. В пунктах временного размещения остаются 53 человека, в том числе 6 детей.

Максимально пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в городах Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак, а также в приморских сельских населенных пунктах, отметил глава региона.

На сегодняшнее утро без электроснабжения остается около 1,6 тысячи абонентов. Освобождено от воды 60 частных домовладений, 2 многоквартирных дома, 38 дачных домов, 83 приусадебных участка.

Ураганный ветер порывами до 40 м/с накрыл Крым в воскресенье. Введен режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составляет 39,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось об одном погибшем.