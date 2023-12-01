Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, совет по земельным и имущественным отношениям при облправительстве одобрил выделение под проект земельного участка площадью 4,6 тыс. кв. м.

"Этот проект будет реализован в рамках договоренностей Минимущества с инвестором — собственником магазина "Книжного Новгорода" — по подбору компенсационного участка", — приводятся в сообщении слова министра имущественных и земельных отношений региона Сергея Баринова.

Ранее сообщалось, что на месте книжного магазина планируется построить гостиничный комплекс за 2,05 млрд рублей. Совет по земельным и имущественным отношениям одобрил выделение этого участка под проект, объяснив это тем, что есть судебное решение о демонтаже здания.

ООО "Алексеевский ряд" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1995 году. Согласно ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит директору Елене Никифоровой.