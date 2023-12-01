Он напомнил, что популярность речных круизов резко выросла в 2022 году. Поэтому в 2023 году туроператор принял решение создать собственный продукт в этом сегменте внутреннего туризма, и взял в аренду у компании "Водоходъ" на весь сезон круизный лайнер "Нижний Новгород".

"Большинство из наших клиентов выбирают отдых в отелях на теплых морях и в круизах никогда не были. У нас была гипотеза, что, если мы предложим им продукт, похожий на отдых в отелях под нашей концепцией семейного отдыха, они поедут с нами и в круизы. И эта гипотеза подтвердилась, так как 75% наших пассажиров в 2023 году отправились в круизы впервые", — сказал Рубцов журналистам.

"Мы перевезли за прошлый год 4,5 тыс. туристов, средняя загрузка теплохода составила по сезону 75%, что очень хороший показатель для отрасли. 98% клиентов сообщили, что отдых им понравился – в первую очередь, они видели хороший теплоход, доброжелательный персонал. Больше 10% клиентов на каждом теплоходе были дети, и наш детский клуб работал практически круглосуточно. Плюс была подростковая анимационная программа с различными активностями, анимация и спортивные занятия для взрослых, было интересное авторское меню", — добавил он.

Фото: Пресс-служба FUN&SUN

Рубцов сообщил, что, как показала навигация 2023 года, наиболее популярны у туристов более короткие круизы, которые позволяют путешествовать в выходные. Кроме того, больше запросов было на круизы Москва – Москва, которые позволяют пассажирам сесть на лайнер на Северном речном вокзале столицы и там же сойти на берег, то есть никуда не ехать и не лететь.

"Поэтому в следующем году мы поставим больше коротких круизов продолжительностью от двух ночей с выходом из Москвы и Петербурга. А длительные круизы будем активнее предлагать в июле-августе, в сезон отпусков. Раннее бронирование на 2024 год открыли 25 октября, и сразу пошли продажи – бронирования есть на май и все лето вплоть до сентября", — рассказал гендиректор.

Он заметил, что такая глубина продаж нетипична для массового отдыха за рубежом, например, в Турции. Необычным для туроператора стало и то, что круизные пассажиры бронируют конкретные каюты на определенных палубах.

"В 2024 году планируем увеличить пассажиропоток и за счет более коротких круизов перевести на 50% больше пассажиров – 6,5 тысяч. Сейчас, по акции раннего бронирования, рост цен по сравнению с прошлым годом составляет 10%. С января, когда скидок по раннему бронированию не будет, он составит уже 20%", — добавил Рубцов.

Как сообщалось, в 2023 году сразу несколько туроператоров взяли в аренду речные теплоходы, чтобы предложить туристам круизы под собственными брендами.