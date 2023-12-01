Рост пассажиропотока на внутрироссийских направлениях составил 14% к аналогичному периоду 2022 года, на международных рейсах — 38%.

На внутренних направлениях особой популярностью пользовались рейсы в Екатеринбург, Сочи, Самару, Казань, Сыктывкар, Уфу, Иваново. На международных направлениях был спрос на рейсы в Ереван, Дубай, Самарканд, Тбилиси.

Пресс-служба уточнила, что в ноябре возобновились рейсы в Магнитогорск авиакомпании "Азимут".

Ранее сообщалось, что в декабре из Минеральных Вод в Ереван начнет летать новая авиакомпания Armenian Airlines, рейсы — три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.