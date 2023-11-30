"Сегодня вечером международный аэропорт Архангельск имени Федора Абрамова начнет принимать первые рейсы после перерыва длиной в семь месяцев. За это время наша главная воздушная гавань прошла масштабную реконструкцию: полностью отремонтирована взлетно-посадочная полоса и рулежные дорожки, проложены новые инженерные коммуникации, установлено новое светосигнальное оборудование", — написал днем в четверг губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем телеграм-канале.

"До конца этого года из Архангельска будем напрямую летать в Москву, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, Калининград, Сочи и Мурманск. В 2024 году будем расширять маршрутную сеть. В планах прямые рейсы в Новосибирск, Минеральные Воды, Нижний Новгород и другие направления, интересные нашим жителям", — добавил губернатор.

Как сообщалось, 28 ноября Росавиация выдала сертификат соответствия аэропорту Архангельска после реконструкции взлетно-посадочной полосы. Работы проводились с мая 2023 года. Во время реконструкции "Талаг" воздушное сообщение с Архангельском осуществлялось через аэродром "Васьково" (Приморский район Архангельской области), который ранее обслуживал только местные воздушные линии.

Модернизации аэропорта, как ожидается, продлится до сентября 2024 года. В рамках второго этапа реконструкции будут построены аварийно-спасательная станция и учебно-тренировочный полигон, дороги для спецтранспорта, подъездные пути к маякам патрульной дороги, установлены периметровые ограждения, резервуары пожарного запаса воды. Данные работы не потребуют закрытия аэропорта.

Аэропорт Архангельска открыт в 1963 году. Пассажиропоток в 2022 году составил 1,1 млн человек, что на 5,8% выше показателя 2021 года.