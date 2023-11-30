Годом ранее от РФ в совет директоров авиакомпании выдвигался другой замминистра финансов — Тимур Максимов. Как сообщалось, в конце октября он покинул министерство.

Всего в списке 11 кандидатов. Все они, кроме Моисеева, выдвигались от РФ в совет директоров "Аэрофлота" в феврале прошлого года. Среди них — гендиректор компании Сергей Александровский, министр транспорта Виталий Савельев, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь, глава Минцифры Максут Шадаев, спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

В качестве независимых директоров выдвинуты Игорь Каменской (его должность не указана, ранее выдвигался как управляющий директор компании "Ренессанс брокер"), гендиректор "Авиакапитал-Сервиса" (лизинговая "дочка" госкорпорации "Ростех") Роман Пахомов и ректор Финансового университета при правительстве РФ Станислав Прокофьев.

"Аэрофлот" перестал раскрывать состав своего совета с начала прошлого года.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% — у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.