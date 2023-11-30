"Весной 2024 года подрядная организация приступит к обустройству современной лыже-роллерной трассы. Будет проведена комплексная модернизация существующей инфраструктуры, что позволит использовать спортивный объект в круглогодичном режиме", — написал Кравцов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что новая трасса будет сертифицирована для проведения официальных соревнований. Для спортсменов установят павильон с тренерской, раздевалками, душевыми и комнатами хранения инвентаря.

Также Кравцов сообщил также о ходе первого этапа благоустройства лесопарковой зоны: готовность дорожно-тропиночной сети составляет 70%, работы по организации систем освещения, оповещения и видеонаблюдения, а также монтаж настила вдоль пляжа проведены на 80%. Продолжается строительство административного здания и ангара для техники.

Ранее сообщалось, что благоустройство лесопарка "Волкуша" в Лыткарино проведут в рамках региональной госпрограммы "Формирование современной комфортной городской среды" за счет средств бюджета Московской области и городского округа Лыткарино.

Завершить работы планируют в 2024 году.